Barça : la réponse de LaLiga au CSD

La Ligue espagnole présidée par Javier Tebas n’a pas tardé à réagir. Plus tôt dans l’après-midi, le comité supérieur du sport espagnol (CSD) a invalidé la décision de LaLiga vis-à-vis du FC Barcelone. Pour rappel, la Ligue n’a pas accepté le financement de la vente des places VIP du futur Camp Nou, justifiant plusieurs zones d’ombre. Une annonce qui a entraîné la suspension des licences de Dani Olmo et de Pau Victor. Depuis, le CSD a invalidé la décision de la Ligue et a maintenu les licences des deux Blaugranas qui peuvent évoluer avec leur équipe jusqu’à la fin de la saison. Face à cette réponse, LaLiga a riposté avec un communiqué.

« LALIGA a pris connaissance aujourd’hui de la résolution du CSD, qui résout le recours déposé par le FC Barcelone et les joueurs Dani Olmo et Pau Víctor le 7 janvier 2025, contestant le refus de visa préalable et d’enregistrement de ces joueurs par LALIGA et la RFEF. Après avoir analysé cette résolution, qui fait droit au recours fondé sur la prétendue incompétence de la Commission de suivi de l’accord de coordination, LALIGA considère qu’il est nécessaire de formuler les considérations suivantes :

1. LALIGA considère que la décision de licenciement notifiée aujourd’hui n’est pas conforme à la loi, pour les raisons suivantes, entre autres :

a. Le refus d’accorder un visa préalable pour le renouvellement des licences ou pour leur réenregistrement est un acte qui résulte de l’application automatique des règles relatives à l’enregistrement des joueurs. Dans ce contexte, les accords adoptés par la Commission de suivi de l’Accord RFEF-LALIGA le 4 janvier 2025 se sont limités à confirmer l’impossibilité juridique de traiter de nouvelles licences, entérinant ainsi l’application littérale des règlements fédératifs. Cet aspect relève des compétences de la Commission. Ceci est d’ailleurs confirmé par le fait que le FC Barcelone a fait appel de la décision de l’Organisme de Validation Budgétaire (OVP) empêchant la délivrance de l’autorisation préalable à la Direction des Compétitions par l’intermédiaire du LALIGA MANAGER.

En tout état de cause, la décision de la Commission de suivi ne s’est pas substituée aux décisions précédemment adoptées par les organes compétents de LALIGA et de la RFEF. En l’occurrence, il s’agit de la décision de la Direction des Compétitions de LALIGA via le système LALIGA MANAGER, qui ne fait pas l’objet du présent recours. Par conséquent, la Commission de contrôle n’a pas rejeté les demandes du FC Barcelone, mais a confirmé le rejet du visa précédent effectué par le biais du système LALIGA MANAGER, ainsi que le critère de l’avis juridique de la RFEF exprimé le 31 décembre 2024 en ce qui concerne les nouveaux enregistrements de joueurs.

b. Il faut rappeler que les licences des deux joueurs ont expiré automatiquement le 31 décembre 2024, à la fin de la durée convenue entre les joueurs et le club. Par conséquent, un acte fédérateur d’annulation des licences n’est en aucun cas nécessaire.

La compétence du CSD en matière de licences est limitée au contrôle des actes de délivrance ou de refus des licences, mais non à leur annulation ou prolongation (art. 116.3.a et 117 LD) comme en l’espèce. Ceci, au vu des nombreuses décisions judiciaires rendues et même des décisions rendues par le CSD elle-même, qui contreviennent à sa doctrine antérieure, confirmant qu’il s’agit d’une matière non soumise au contrôle administratif.

c. En outre, la décision du CSD ignore la doctrine administrative et judiciaire consolidée selon laquelle la nullité de droit doit être manifeste, parce que la compétence est expressément confiée à un autre organe (ou à aucun) et que ce n’est pas le cas lorsqu’il faut une interprétation juridique préalable pour la déterminer, ni lorsque la législation d’application ne précise pas à quel organe correspond la compétence. À cet égard, la législation sportive n’attribue de compétence en matière de visas préalables et de délivrance de licences à aucun organe des ligues professionnelles et des fédérations sportives espagnoles, et la décision du CSD ne fait pas la moindre mention de l’organe interne de la LALIGA ou de la RFEF qui serait compétent, de sorte qu’il ne peut y avoir d’« incompétence manifeste » permettant d’en déduire la nullité de droit.

d. Au contraire, les actions de LALIGA et de la RFEF en l’espèce ont été limitées à l’application objective et littérale de la réglementation applicable par l’intermédiaire des organes internes auxquels ces compétences ont été attribuées et qui les ont exercées de manière pacifique et consolidée au fil du temps.

2. Le CSD a émis la résolution presque trois mois après l’introduction du recours, c’est-à-dire qu’elle a épuisé le délai légal maximum, sans résoudre pendant tout ce temps la demande de levée urgente de la mesure conservatoire, adoptée le 8 janvier 2025, formulée par LALIGA dans son exposé des faits présenté le 22 janvier.

Ce retard contraste avec l’extraordinaire rapidité avec laquelle les mesures conservatoires demandées par le FC Barcelone et ses joueurs ont été accordées en seulement 24 heures, et sans audition préalable de LALIGA et de la RFEF, violant ainsi les principes de la contradiction et de la défense.

3. Ces mesures ont été adoptées sans respecter les exigences légales et les garanties procédurales, affectant ainsi l’intégrité de la compétition. Elles sont également contraires à la doctrine jurisprudentielle du Tribunal suprême et aux approches qui avaient été précédemment établies par deux ordonnances judiciaires rejetant les mesures conservatoires (en particulier, l’ordonnance du 23 décembre 2024 rendue par le tribunal de commerce n° 10 de Barcelone et l’ordonnance du 30 décembre du tribunal de première instance n° 47 de Barcelone). »