Nouveau coup de théâtre pour le FC Barcelone et Dani Olmo

Hier, alors que le FC Barcelone se rendait à Madrid pour disputer la demi-finale de Coupe du Roi contre l’Atlético, la direction blaugrana a reçu un sacré coup de massue sur la tête. LaLiga avait en effet publié un communiqué afin d’annoncer qu’elle invalidait la vente des sièges VIP du futur Camp Nou. Pour rappel, cette vente est censée rapporter une centaine de millions d’euros à un club obligé de faire rentrer énormément d’argent pour rester dans les clous du fair-play financier espagnol. Avec l’annonce de cette nouvelle, Dani Olmo et Pau Victor se retrouvaient une nouvelle fois pris en otage, car ils n’étaient plus autorisés à jouer pour le Barça jusqu’à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

De quoi rendre le président Joan Laporta fou de rage. «En ce qui concerne la lettre de la Liga, je voudrais vous dire que nous la considérons comme une tentative de plus de nuire à l’image du club et d’aller à l’encontre des intérêts du FC Barcelone. De toute évidence, le club répondra par l’intermédiaire des services juridiques, qui examinent minutieusement la lettre de la Liga. Nous répondrons de la manière la plus énergique qui soit nécessaire.» Et visiblement, les services juridiques blaugranas ont bien travaillé.

La suite après cette publicité

Une victoire du Barça face à LaLiga

Le comité supérieur du sport espagnol (CSD), vient en effet de statuer que le jugement rendu par LaLiga provenant d’une commission jugée incompétente en la matière. « Il a été clairement et incontestablement établi tout au long de la présente procédure, et après avoir entendu les arguments des parties, que la commission de suivi n’était pas compétente pour statuer sur l’autorisation préalable et la licence demandées par le FC Barcelone », peut-on lire sur le communiqué relayé par l’ensemble de la presse espagnole.

En clair, les licences de Dani Olmo et de Pau Victor sont maintenues et les deux Blaugranas pourront bien jouer avec leur club jusqu’à la fin de la saison. Pour rappel, le CSD, organisme dépendant du gouvernement, avait sauvé la mise au Barça en janvier dernier. LaLiga et la fédération espagnole avaient invalidé les finances du club catalan, mais le CSD avait autorisé l’enregistrement provisoire d’Olmo et de Victor en janvier dernier. Au lendemain de la qualification pour la finale de la Coupe du Roi, Joan Laporta savoure ce deuxième succès consécutif, même si ce problème se posera une nouvelle fois l’été prochain.