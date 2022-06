Qualifs CAN 2023 : l'Algérie s'en sort en Tanzanie, le Gabon et la Mauritanie dos à dos

Après sa victoire face à l'Ouganda lors de la première journée de qualification à la CAN 2023 (2-0), l'Algérie se déplaçait en Tanzanie pour la deuxième journée du groupe F. Pour cette rencontre, Djamel Belmadi décidait de faire un peu tourner et faisait confiance par exemple à Adam Ounas en attaque ou Abdelkader Bedrane en défense centrale. L'objectif était clair, prendre les trois points et s'assurer presque la qualification pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique. Mais face à une équipe tanzanienne qui voulait faire tomber les Verts, cela n'a pas été simple.

La suite après cette publicité

Après une bonne entame de match, les Fennecs commençaient à manquer de lucidité dans le dernier geste à l'image d'un Belaïli moins précis et d'un Adam Ounas moins efficace dans ses dribbles. Face à un bloc tanzanien très bas, et avec une pelouse qui n'aidait pas spécialement à la pratique d'un football fluide, l'Algérie ne se procurait aucune occasion et manquait totalement d'idée dans les 30 derniers mètres. Islam Slimani traversait la rencontre sans toucher le moindre ballon. Mais la différence était finalement faite quelques secondes avant la fin de la première période. Sur une très belle combinaison sur coup franc, Belaïli déposait le ballon sur Mandi qui remisait astucieusement sur Bensebaini qui plaçait sa tête dans le but vide (1-0, 45e).

6 sur 6 pour l'Algérie

Au retour des vestiaires, la Tanzanie montrait un visage plus offensif et mettait en grande difficulté une équipe algérienne qui reculait et semblait beaucoup moins fraîche physiquement. Et comme souvent dans ces cas là, c'est Rais Mbolhi, de retour dans les buts, qui protégeait sa cage et conservait donc ce précieux résultat. Et en toute fin de rencontre, sur un contre éclair, c'est le jeune Mohamed El Amine Amoura qui assurait la victoire à son équipe (90e). L'Algérie s'impose difficilement dans cette rencontre, mais assure l'essentiel. Avec 6 points en 2 matchs, la qualification pour la prochaine CAN est presque assurée.

Dans les autres matchs de 18h, le Gabon qui s'était miraculeusement imposé face à la RDC ce week-end (1-0) a été tenu en échec par la Mauritanie (0-0). Les Panthères gardent la tête de leur groupe. Dans le groupe G, c'est le Congo qui a surpris la Gambie. Révélation de la dernière CAN et après sa victoire lors de la première journée face au Soudan du Sud (1-0), la Gambie s'est fait surprendre (0-1). Tout est relancé dans la course à la qualification dans ce groupe.

Les résultats des matches de 18 heures