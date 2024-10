Lille - Real Madrid : la soirée de rêve de la sensation Ayyoub Bouaddi !

Au coup d’envoi du choc de gala opposant le LOSC au Real Madrid, mercredi soir, Ayyoub Bouaddi n’était pas forcément le Lillois le plus connu. 90 minutes plus tard, la jeune pépite des Dogues s’est d’ores et déjà fait un nom. Profitant des nombreuses absences côté nordiste (Angel Gomes, Ismaily, Haraldsson, Ethan Mbappé, Mukau, Bentaleb, Umtiti), le franco-marocain fêtait ainsi sa première titularisation en Ligue des champions le jour de ses 17 ans. Et que dire de sa performance…

Une prestation taille patron !

Aligné aux côtés de Benjamin André, le droitier d’1m85 a, en effet, rendu une copie XXL face au collectif galactique des Merengues. Discipliné tactiquement, propre techniquement et impressionnant de sérénité, le natif de Senlis a marqué les esprits et restera l’un des principaux artisans du succès historique glané par la formation nordiste (1-0). Déjà loué pour ses performances réalisées en Ligue Europa Conférence la saison passée, le joueur formé au LOSC a largement tenu tête au milieu madrilène, incapable de créer la différence.

Disponible pour ses partenaires et présent entre les lignes pour offrir une solution et sortir de la pression, Bouaddi a, par ailleurs, fait preuve d’une justesse déroutante avec seulement trois petits ballons perdus. Il aura finalement fallu attendre la 86e minute pour le voir commettre une erreur, qui aurait pu offrir l’égalisation à Antonio Rüdiger, mais qui restera finalement anecdotique, grâce au sauvetage sur sa ligne de Tiago Santos. Un match taille patron lui valant la note de 8 dans L’Equipe.

Genesio est conquis !

« Il a fait preuve d’une incroyable personnalité pour ses 17 ans et sa première titularisation en C1. Il a proposé des solutions, ne s’est jamais affolé. Techniquement propre, en dépit d’une perte de balle dangereuse (86e), et capable de se projeter quand il le fallait », notait, à ce titre, le quotidien alors que la rédaction FM lui a attribué la note de 7. Propre à la passe (43/44, 98% de passes réussies) et déjà bluffant de maturité, Ayyoub Bouaddi était dès lors logiquement encensé par son entraîneur, Bruno Génésio.

« Il a démontré tout le potentiel, tout le talent qu’il a. On sait ce dont il est capable. C’est un garçon qui a une tête très bien faite. Il a le talent pour jouer à ce niveau. Il faut savoir confirmer, mais je pense qu’il n’y a pas trop de souci à se faire de ce côté-là avec lui », se félicitait le technicien français en conférence de presse. Dans la cour des grands, Ayyoub Bouaddi tentera désormais de confirmer ce samedi face à Toulouse avant, pourquoi pas, de briller de nouveau sur la scène européenne dans les semaines à venir. Pour rappel, le LOSC se déplacera sur la pelouse de l’Atlético de Madrid le 23 octobre prochain…