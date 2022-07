Zénith Saint-Pétersbourg : Malcom et Claudinho prolongent

Le Zenith Saint-Pétersbourg vient de prolonger deux joueurs importants. Claudinho, milieu de terrain de 25 ans et Malcom ailier de 25 ans, continuent l'aventure jusqu'en 2027. Cet été, le premier avait été cité un temps du côté de l'OM, tandis que l'OL était venu aux renseignements pour l'ancien Bordelais.

Claudinho, de son vrai nom Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel, a réalisé sa première saison l'an passé avec le club russe. Une saison plutôt réussie avec le champion puisqu'il a participé à 31 matchs pour 10 buts et 4 passes décisives. Le second joueur, bien connu du public français, joue en Russie depuis 2019 (70 matchs/ 16 buts/ 11 passes décisives) après un passage raté en Catalogne. « Je suis très heureux que nous ayons gagné aujourd'hui et que nous ayons signé de nouveaux accords avec Zenith ! Je tiens à remercier le club pour l'attitude chaleureuse, le respect et notre travail commun. Maintenant, nous devons continuer dans le même esprit et avec la même persévérance pour gagner encore plus de trophées » raconte l'attaquant brésilien après la signature de la prolongation.