L'OM veut tenter le gros coup Claudinho !

Le début de mercato a été plutôt calme du côté du Vélodrome. Il faut dire que les Marseillais attendaient surtout le feu vert et la validation de la DNCG, qui sont finalement arrivés la semaine dernière. Pablo Longoria sait maintenant qu'il va pouvoir offrir quelques cadeaux à un Jorge Sampaoli qui, d'après plusieurs médias, commençait à s'impatienter sérieusement.

Et voilà qu'une information nous venant du Brésil, via un journaliste du média UOL, risque de ravir plus d'un Marseillais. Selon Mauro Cezer, les Phocéens s'intéressent ainsi à l'international brésilien Claudinho, qui avait brillé avec le RB Bragantino au pays avant de rejoindre le Zenith Saint-Pétersbourg il y a tout juste un an.

Le meilleur joueur de Russie !

Le milieu offensif gauche de 25 ans a également brillé en terres russes, étant élu joueur de la saison par les capitaines, les entraîneurs et les journalistes du pays. Une sacrée performance donc pour celui qui avait coûté environ 15 millions d'euros à son club l'été dernier et qui a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 23 rencontres de championnat russe.

Reste tout de même à voir comment l'Olympique de Marseille va s'y prendre pour le recruter. La situation géopolitique du pays aiderait forcément l'OM, mais d'autres clubs comme la Roma sont aussi sur le coup et souhaitent enrôler le joueur offensif, qui n'a pas vraiment envie de revenir au Brésil malgré l'intérêt de plusieurs écuries locales. Affaire à suivre...