Ivan Rakitic veut ramener Luka Modric en Arabie saoudite

Cette saison, Luka Modric commence doucement à laisser sa place dans l’entrejeu du Real Madrid. Du haut de ses 38 ans, le milieu croate reste un joueur encore très performant et peut donc encore rendre de grands services à son club. Mais alors qu’il arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, des négociations ont débuté pour une prolongation. Et si cette dernière n’aboutit pas, son compatriote Ivan Rakitic aimerait bien le voir débarquer en Arabie saoudite.

Dans une interview pour Arab News, l’ancien milieu du FC Barcelone a expliqué qu’il allait tenter de convaincre Modric de le rejoindre. «Si Modrić vient en Arabie saoudite et ne signe pas pour Al Shabab, il aura des problèmes avec moi (rires). C’est comme un frère pour moi. S’il choisit l’Arabie saoudite, ce sera merveilleux. Je l’appellerais en deux minutes et je ferais tout pour qu’il rejoigne Al Shabab. Mais s’il décide de passer une année de plus à Madrid, nous en profiterons encore un peu, ce serait également incroyable», a-t-il lancé.