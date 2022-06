OM : Jorge Sampaoli voudrait claquer la porte !

La suite après cette publicité

Il y a eu des hauts, et des bas. Mais de façon globale, on peut dire que cette année et demi de Jorge Sampaoli à la tête de l'OM est plutôt satisfaisante, et les objectifs fixés par la direction, à savoir la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, ont été atteints. Le tacticien argentin semble aussi avoir le vestiaire dans la poche, ce qui n'est jamais facile dans un tel club. Il n'a donc jamais été question d'un départ de l'ancien de Santos et de Séville, bien au contraire.

Les deux parties travaillaient d'ailleurs sur une prolongation du contrat de l'Argentin, qui expire en fin de saison, même si divers médias affirmaient que le tacticien sudaméricain demandait des garanties. Et visiblement, selon le quotidien AS, ces garanties ne sont jamais arrivées... Le média espagnol, dans un article signé par son correspondant en France, affirme qu'il pense sérieusement à quitter l'Olympique de Marseille avant le début de la saison à venir.

Pas de problème avec Longoria

Concrètement, c'est le manque d'investissement sur le mercato de sa direction et les doutes sur la capacité de cette dernière à lui offrir une équipe compétitive pour la Ligue des Champions qui tracassent le plus l'entraîneur. Le média précise que le club est en suspens, avec la décision de la DNCG notamment. Mais les départs de Saliba et Kamara, pas encore couverts, et les échecs dans des dossiers considérés comme prioritaires par Sampaoli comme Axel Witsel, passent très mal auprès du coach.

Et l'ancien sélectionneur argentin a la sensation qu'il n'aura pas vraiment d'équipe d'un certain niveau pour la saison prochaine, ce qui risque fortement de le pousser à claquer la porte avant même que cet exercice 2022/2023 ne commence. Le média précise tout de même que la relation entre l'entraîneur et Pablo Longoria est excellente, mais que c'est un peu plus haut que ça cloche. Affaire à suivre...