L'OL a sondé Malcom mais...

La suite après cette publicité

L'ambition est clairement revenue à l'Olympique Lyonnais. Les retours d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont là pour le prouver. En coulisses, Bruno Cheyrou et sa cellule de recrutement sont également très actifs. Selon nos informations, ils ont ainsi pris la température auprès du clan Malcom (25 ans) pour un transfert cet été.

Ils souhaitaient s'appuyer sur les réglementations de la FIFA permettant aux joueurs de quitter plus facilement la Russie et l'Ukraine, en raison du conflit armé (comme pour Tetê, qui devrait une nouvelle fois être prêté par le Shakhtar Donetsk). Seulement, l'opération était, d'une part, financièrement compliquée et, d'autre part, l'attaquant brésilien, auteur de 8 buts en 24 apparitions en championnat cette saison, n'a pas une volonté farouche de quitter le Zenit Saint-Pétersbourg, où son contrat court jusqu'en juin 2024.