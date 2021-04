Le PSG suit de très près Jesse Lingard !

La suite après cette publicité

Début janvier, le placardisé Jesse Lingard était annoncé du côté de Nice. Indésirable du côté d'Old Trafford, l'attaquant se cherchait un point de chute pour relancer une carrière qui était, alors, dans le dur. Au point mort même. Il n'a finalement pas rejoint la Côte d'Azur, puisque c'est du côté de West Ham qu'il a choisi de signer pour six mois. Et depuis, la situation a énormément changé.

En quelques semaines seulement, JLingz est devenu l'un des meilleurs éléments du championnat britannique. Du moins, selon les observateurs du football anglais, qui n'ont pas hésité à le tacler par le passé. Huit buts et trois passes décisives en neuf rencontres sous les couleurs des Hammers. Suffisant pour retrouver les Three Lions et revoir sa cote grimper de façon colossale sur la bourse du mercato en vue de cet été. Uniquement prêté, tout porte à croire qu'il reviendra, dans un premier temps, à Manchester United.

Trois grosses écuries européennes sur le coup

Il faut dire qu'actuellement, il y a cinq options sur la table : revenir et rester chez les Red Devils donc, où son contrat termine en 2022. Une option peu probable à ce jour, puisque les Mancuniens pourraient l'utiliser pour remplir les caisses. West Ham souhaiterait aussi se l'offrir de façon définitive, mais selon ESPN, il souhaite jouer la Ligue des Champions et il faudrait donc que les Hammers puissent obtenir un ticket pour la plus prestigieuse des compétitions continentales. Actuellement, l'écurie de la capitale anglaise est quatrième et pourrait donc permettre au principal concerné d'y participer.

Mais surtout, le média dévoile que le Paris Saint-Germain est intéressé par l'international anglais de 28 ans. Les dirigeants du champion de France suivent ainsi de très près sa situation en vue du mercato estival. S'il n'y a pas plus de précision quant à un éventuel montant de transfert par exemple, on peut imaginer qu'il s'agira d'une opération abordable au vu de sa situation contractuelle. L'Inter et le Real Madrid seraient aussi sur le coup. Quand on sait que ça va bouger dans le secteur offensif parisien cet été, où des joueurs comme Icardi, Kean, voire même Mbappé et Neymar ont un avenir assez incertain, une arrivée du joueur britannique pourrait être un renfort de poids...