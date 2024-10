Cherki, Zaha, Lopes : Pierre Sage lâche ses vérités sur les dossiers chauds

Il y a un an, Pierre Sage passait son temps auprès des jeunes de l’Olympique Lyonnais, lui qui occupait le poste de directeur du centre de formation. C’est d’ailleurs là-bas qu’il a croisé le chemin de John Textor, avec lequel il a échangé régulièrement. Alors quand l’Américain cherchait une solution pour remplacer Fabio Grosso, il s’est tourné vers Sage. Venu pour jouer les pompiers de service dans un premier temps, le coach intérimaire est finalement devenu titulaire jusqu’à la fin de saison, marquée par la folle remontada des Gones au classement et une qualification en Ligue Europa. Après avoir passé ses diplômes, Sage a prolongé l’aventure avec les Gones et a entamé une nouvelle saison dans le costume d’entraîneur principal, avec un mercato peu évident à gérer.

La suite après cette publicité

En effet, plusieurs joueurs lyonnais étaient potentiellement sur le départ, à l’image de Rayan Cherki. Mais ce dernier, dont le nom a été cité à Paris, au BVB ou encore à Fulham, est resté et a même prolongé son bail. Une bonne chose d’autant qu’il réalise un très bon début de saison. Sur le plateau de l’After sur RMC, Pierre Sage a évoqué le cas Cherki. «Il n’est pas du tout difficile à gérer. Cette situation est relative à comment il appréhende les matches. C’est un joueur qui est exceptionnel dans la capacité à faire mal aux adversaires, mais qui peut mettre l’équipe en difficulté dans sa manière de défendre ou d’être stable dans un match. Lorsqu’on doit retourner une situation, pousser sans plus rien calculer, c’est un joueur qui peut faire vraiment le nécessaire et apporter ce dont a besoin l’équipe.»

À lire

L’ancien de l’OM et l’OL Jean-Jacques N’Domba est décédé

Sage évoque la gestion de Cherki

Il a ensuite précisé : «son prochain step, c’est d’être capable d’avoir une performance qui se stabilise dans la durée du match et donc qui répond à tous les moments du match. Dans la durée du match et des matches. Pour moi, c’est le challenge aujourd’hui, il reste sur trois-quatre bonnes performances, donc chaque match suivant est un grand rendez-vous pour lui et l’idée, c’est que la série soit la plus longue possible. J’aurais la tolérance de dire qu’il pourra en louper un de temps en temps, mais l’idée c’est qu’il remette le couvert (…) Ce qui conditionne sa bonne performance, c’est le moment où il se met en action. S’il se met en action avant d’avoir reçu le ballon, il fait très, très mal à l’adversaire, mais à l’inverse quand il reçoit le ballon et qu’il est arrêté, la mise en action se fait après la réception de ballon… L’idée, c’est de comprendre ce qui fait la différence dans son jeu et quels sont ces détails: plus vite face au jeu, plus vite dans la mise en action, voire d’arrêter le ballon et d’engager quelque chose en direction de l’adversaire.»

La suite après cette publicité

Par la suite, il a répondu aux questions concernant la cohabitation entre Lucas Perri et Anthony Lopes, déclassé au sein du club cette saison. «Le choix de Perri est au départ un recrutement club qui arrive dans un timing un peu bizarre mais qui correspond au mercato brésilien puisqu’ils jouent sur une année civile. Ça crée une situation à un moment qui n’est pas vraiment idoine par rapport au fait que l’équipe à ce moment-là n’est pas encore sauvée et a besoin des 35 points. La décision qui a été prise, c’est de continuer en l’état avec Anthony Lopes jusqu’à la fin de saison, à condition que les performances soient celles qu’étaient les siennes avant Noël. Lucas a intégré le groupe petit à petit en commençant avec la Coupe de France et aujourd’hui c’est devenu une décision de club de faire jouer Lucas et qu’Antho soit dans un autre rôle.»

Zaha, Mikautadze, Lopes et Perri évoqués

Questionné sur le fait de subir les choix de sa direction sur le cas Lopes, il a répondu : «même ma mise en place n’est pas ma décision. Ça dépend de plein de choses. C’est moi qui fais jouer l’équipe mais il y a des choses qui sont imposées d’un point de vue contractuel notamment. On a eu le cas avec Rayan Cherki en début de saison, où il n’avait pas le droit de jouer tant qu’il n’avait pas prolongé. À partir du moment où c’est institutionnel, en tant que salarié de l’institution je me dois de respecter ces choix.» Concernant Lopes, il a aussi précisé : «c’est un problème s’il a une mauvaise attitude. Dans tous les cas il a le respect de ses partenaires, de son club. Il crie haut et fort qu’il aime son club, il fait en sorte que les autres puissent travailler dans de bonnes conditions, même si lui a peu de perspectives. Lorsqu’il est en séance il donne le meilleur pour que la séance se passe du mieux possible et s’il sort de ce cadre je saurais lui rappeler ou ses coéquipiers le feront. C’est difficile, il a derrière lui un certain nombre d’années au club et il ne faut pas qu’il mette en péril l’image qu’on a de lui, parce que malgré tout ce qui est dit, on a une bonne image de lui. Et il se doit de la faire perdurer."»

La suite après cette publicité

Le coach de l’OL a enfin évoqué la situation de deux recrues. Georges Mikautadze et Wilfried Zaha. Concernant le Géorgien, il a indiqué : «il arrive à Lyon avec de l’attente et une bonne pression, je pense. Les premiers matchs, il ne marque pas. Il a la possibilité à Rennes, mais il rate son penalty. Il a plusieurs situations de marquer, il a un niveau de xG qui est énorme par rapport au fait qu’il n’a pas marqué. C’est un joueur qui va trouver sa place, il est en train de comprendre l’équipe, de s’associer aux autres.» Pour l’Ivoirien, dont il attend plus, il a confié : «pour l’instant, il s’entraîne, donc il postule pour Le Havre. J’ai eu une bonne discussion avec lui la semaine dernière par rapport aux problèmes que nous avons rencontrés. L’idée n’est pas de sanctionner pour sanctionner. Il faut qu’il prenne conscience de ce qu’on attend de lui au club et je lui ai dit qu’on avait recruté Wilfried Zaha, donc on aimerait bien avoir Wilfried Zaha. Pour l’instant, ça n’a rien à voir avec sa capacité de joueur, mais de vivre avec l’équipe.» Le message est passé…