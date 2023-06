Le président de Santos éclaircit les négociations avec QSI

Désireux d’étendre sa zone d’influence et de monter un véritable empire par le modèle de multipropriété, QSI négocie actuellement avec Santos. Si à date, aucune offre n’a encore été formulée par le fonds d’investissement qatari propriétaire du PSG, le club brésilien a bien confirmé par l’intermédiaire de son président, Andres Rueda, l’existence de discussions.

«Qu’avons-nous fait? Nous avons créé un modèle de partenariat qui était intéressant pour le club, mais sans vendre le club, le partenaire étant simplement majoritaire, a assuré Rueda dans des propos relayés par Globo Esporte. Ce modèle prévoit un apport d’argent important d’un partenaire, et des ressources abondantes à investir dans le football. Santos a besoin de quelqu’un pour investir. Nous avons conçu ce modèle, l’avons présenté et sommes en train de négocier. Dès réception de la proposition formelle, nous la présenterons au Conseil et celui-ci l’approuvera, ou non.»

