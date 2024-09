FFF : Philippe Diallo relance l’idée d’une Ligue 3

C’est une possibilité qui a été mise sur la table depuis de longs mois désormais. Imaginée par des dirigeants de Ligue 2 et de National, la Ligue 3 est l’une des nouveautés qui pourrait voir le jour dans les prochaines années dans le paysage du football français. Problème : la FFF s’oppose à sa mise en place depuis que les premières rumeurs ont circulé. De prime abord, des prérogatives financières étaient mises en avant pour expliquer que l’instauration d’une Ligue 3 n’était pas d’actualité.

Ce dimanche, Philippe Diallo, patron de la 3F, s’est voulu plus mesuré lorsqu’il a été questionné sur cette hypothèse : «mécaniquement, le National est de plus en plus formé par des clubs avec des statuts professionnels, les conditions sportives sont celles d’une Division de haut niveau, mais qui manque de revenus pour être une vraie ligue pro. La question est d’accompagner le développement des ressources de cette Division pour en faire une vraie ligue pro.»