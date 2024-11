OL : la grande annonce de Pierre Sage sur l’avenir de Cherki et Fofana

Après la rencontre entre l’OL et Reims (1-1), le coach lyonnais Pierre Sage s’est confié sur la situation du club et n’a pas échappé à la question sur l’avenir de Rayan Cherki et Malick Fofana. Les deux talents du club rhodanien sont annoncés sur le départ dès cet hiver pour aider financièrement l’OL qui a été sanctionné par la DNCG ces derniers jours.

Mais pour le coach lyonnais, ni Fofana ni Cherki ne vont quitter le club cet hiver. C’est du moins son avis.« Est-ce qu’ils vont rester cet hiver ? Je pense oui. Si je suis sûr ? Je suis sûr de le penser. (rires)», a-t-il lancé. Voilà qui devrait rassurer les supporters lyonnais.