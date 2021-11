EdF : Deschamps s'est expliqué avec Giroud

Olivier Giroud est déçu et frustré. De ne plus faire partie des plans de Didier Deschamps en équipe de France. Mais s'il a livré son ressenti à plusieurs reprises ces dernières semaines, l'attaquant de l'AC Milan n'avait jamais affirmé avoir parlé avec le sélectionneur. Ce que ce dernier avait assuré en conférence de presse lundi. « Le plus important pour moi, ce sont les discussions en direct avec les joueurs. Et Olivier sait ».

Et Olivier Giroud a confirmé les dires de Deschamps au micro de RTL. Il a raconté avoir eu DD « au téléphone il y a un peu plus d'un mois. Il m'a expliqué son choix et je l'ai entendu. C'est entre lui et moi ». Les explications ont bien eu lieu, et Giroud sait qu'il faudra performer avec l'AC Milan pour éventuellement convaincre le sélectionneur.

