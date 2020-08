L2 : Sochaux s'impose à Auxerre, Amiens démarre bien sa saison contre Nancy

Pour le compte de cette première journée de Ligue 2, synonyme de multiplex, huit rencontres étaient au programme ce soir. Parmi elles, Auxerre-Sochaux, ancienne bonne vieille affiche de Ligue 1. Dans son stade de l'Abbé-Deschamps, l'AJ Auxerre débutait très mal la rencontre et se faisait surprendre dès la 3e minute par l'intermédiaire de Christophe Diedhiou (3e). Ne se créant que très peu d'occasions, les joueurs de l'AJA laissaient trop le ballon à des Sochaliens qui ne se faisaient pas prier pour inscrire un second ce soir, inscrit par Yann Kitala au retour des vestiaires (46e). Réduit à dix deux minutes plus tard après cette exclusion de Donovan Leon (48e), Auxerre s'inclinait logiquement face à une séduisante équipe Sochalienne (0-2).

Dans l'autre affiche de cette première journée, Amiens accueillait sur sa pelouse du stade de la Licorne, Nancy. Les Amiénois, relégués en division inférieure à l'issue de la saison dernière, n'espéraient qu'une seule chose : remonter cette saison en Ligue 1. Pour cela, il fallait battre une équipe nancéienne, réputée pour être accrocheuse à l'extérieur. Si dans ce match, la première période n'était guerre emballante, il fallait attendre la 71e minute de jeu et ce but de Sehrou Guirassy après ce bon travail Juan Otero (71e). Avec cette victoire et ces trois points pris, les joueurs amiénois commencent pour le mieux leur objectif.

Les résultats de la 1ère journée de Ligue 2 et son classement :