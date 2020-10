L'anecdote d'Olivier Kemen sur Hatem Ben Arfa

Elu joueur du mois de septembre en Ligue 2 BKT, Olivier Kemen a accordé un long entretien au site de la LFP. L'occasion pour lui de revenir sur sa jeune carrière et son passage à Newcastle. Un club où il avait notamment évolué avec un certain Hatem Ben Arfa.

« A Newcastle, Hatem Ben Arfa et Mapou Yanga-Mbiwa étaient comme des grands frères. Hatem était très protecteur, il me donnait beaucoup de conseils. Il me disait toujours : « n’aie pas peur, joue ton football ». Une fois à l’entraînement, je mets un coup d’épaule à Shola Ameobi et il s’énerve contre moi. Hatem est arrivé tout de suite pour lui dire de me laisser tranquille. Quand tu as 17 ans, ça fait du bien d’avoir un tel soutien. C’était une chance de pouvoir jouer avec ce phénomène. Je n’ai jamais vu ça. Il ne forçait rien, tout était facile, c’était impressionnant. A l’entraînement, tu en viens à te dire : « j’espère que je ne serai pas au marquage sur lui. Si je suis sur lui, je vais devoir le casser ». Mais tu n’y arrives pas, ces enchaînements vont à une telle vitesse, c’est terrible. »