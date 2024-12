Mercato OL : les intentions claires de Malick Fofana

« Malick Fofana? J’aime tout chez lui, il est bon, gentil, pas très beau (rires) mais on s’en fout. Il nous apporte son explosivité. On lui dit d’aller dans les espaces, car on peut lui donner le ballon et il peut faire mal. Il s’est bien intégré et n’a pas peur de grand-chose. » Cette déclaration de Rayan Cherki au sujet de Malick Fofana en conférence de presse il y a quelques jours résume bien l’année 2024 de l’international belge entre Rhône et Saône. Débarqué l’hiver dernier à 18 ans à Lyon, contre «un chèque de 17M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 5M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert», l’ancien espoir de la Gantoise a mis quelques mois à prendre ses marques au Groupama Stadium mais fait aujourd’hui l’unanimité que ce soit au niveau des supporters lyonnais comme des observateurs avisés de la Ligue 1.

Mais déjà tout de suite dans un rôle de supersub, Fofana débloquait des situations et faisait déjà parler sa vitesse, son explosivité et sa capacité à éliminer facilement en un contre un durant la première partie de l’année 2024 où il est monté crescendo en puissance. Malgré un effectif pléthorique en attaque, l’ailier de 19 ans a réussi à se faire une place aussi bien sur, qu’en dehors du terrain (où il est très apprécié au sein du vestiaire lyonnais) depuis le début de saison. Avec 21 matches disputés toutes compétitions confondues, Fofana écrase sans discussion aucune la concurrence des Zaha, Nuamah et Benrahma sur les côtés. Intéressant en Ligue 1 (3 buts et 2 passes décisives), Fofana impressionne aussi en Ligue Europa avec 4 buts et 1 passe décisive en 6 apparitions. De plus, la belle complicité affichée entre ce dernier et ses compères de l’attaque (Mikautadze, Cherki ou Lacazette) confortent Pierre Sage dans le choix de miser régulièrement sur le jeune diable rouge.

Malick Fofana ne veut pas quitter l’0L cet hiver

Certes, plusieurs mauvaises langues diront que son impact a un peu baissé ces dernières semaines, mais l’enchaînement des matches et la découverte de l’Équipe nationale de Belgique peuvent aussi expliquer cela. Il n’empêche que les performances du n°11 de l’OL ne passent pas inaperçues en Europe et en particulier du côté de l’Angleterre et de la Bundesliga qui se délectent des performances du Lyonnais depuis quelques semaines. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2028, l’OL ne serait pas contre prolonger sa pépite, des discussions informelles avaient d’ailleurs déjà été initiées il y a quelques semaines par le club de John Textor.

Selon nos informations, Malick Fofana n’entend pas se précipiter. Pour autant il a les idées claires pour la suite de sa carrière. Selon nos informations, il n’envisage pas une seule seconde de quitter la cité rhodanienne en plein hiver. Si l’option pourrait être tentante en cas de belle offre mise sur la table aussi bien pour Lyon que pour le joueur, une séparation hivernale aurait tout d’un sacré gâchis et laisserait une trace d’inachevé pour un joueur qui n’a pas encore donné sa pleine mesure au sein du club sept fois champion de France. A l’heure où l’on écrit ses lignes, l’option d’un départ cet hiver n’est absolument pas envisagée de part et d’autre. Pour ce qui est de l’été prochain, la donne sera forcément bien différente pour un joueur qui vise ni plus ni moins que la Champions League à court terme.