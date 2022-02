Coupe d'Espagne : le Betis s'impose au Rayo et prend une option sur la finale

La première demi-finale aller de la Coupe d'Espagne - orpheline du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid - opposait le Rayo Vallecano au Real Betis. Il s'agissait de la première confrontation face à une équipe de Liga pour les Madrilènes dans la compétition, qui n'avaient jusqu'ici battu que des équipes de deuxième division (Mirandes, Gérone...). Les Verdiblancos avaient eu un parcours plus compliqué mais avait su éliminer le Séville FC en huitièmes et la Real Sociedad en quarts de finale. Devant leurs supporters, au Campo de Futbol de Vallecas, les Franjirrojos ont parfaitement lancé cette demi-finale.

La suite après cette publicité

L'ancien Messin Ivan Balliu a centré depuis le côté droit pour la tête d'Álvaro García, 29 ans (1-0, 5e). C'était sans compter sur l'esprit de réaction du Betis. Auteur d'un numéro de dribbles génial après un service de Nabil Fekir, Borja Iglesia (29 ans) a égalisé d'un tir de 20 mètres parfaitement distillé (1-1, 26e). En seconde période, l'enchaînement petit pont-frappe de William Carvalho, 29 ans, a permis aux Beticos de remporter un succès précieux (1-2, 68e) en vue du match retour programmé à Séville, le 3 mars prochain.

Le superbe but de Borja Iglesias

⚽️🇪🇸 Le festival de Borja Iglesias qui égalise pour le Betis Séville !



📲💻📺 Suivez la rencontre en direct > lhttp://ow.ly/fxOb30saaYA#RAYBET #lequipeFOOT pic.twitter.com/6j1x1seVJn — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 9, 2022

L'enchaînement de William Carvalho