LFP : Michel Denisot proche de la présidence de la LFP

Qui pour succéder à Nathalie Boy de la Tour à la tête de la Ligue de Football Professionnel ? Candidats au poste, Alain Guerrini, Vincent Labrune, Gervais Martel et Michel Denisot seront fixés dès ce jeudi, date à laquelle les résultats des élections seront dévoilés.

Et selon Le Parisien, l'ancien président du PSG est pressenti pour remporter cette course. Pour les quatre prochaines années, il aura la tâche de relever l'instance qui connaît des temps compliqués avec cette crise de coronavirus. Le directeur général, poste pour l'instant occupé par Didier Quillot, devrait également changer et des noms comme celui de Mathieu Ficot (directeur des droits médias) et d'Arnaud Rouger (directeur des activités sportives) ont été cités.