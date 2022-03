Ligue 1 : l'OL déroule face à Lorient grâce à un doublé de Romain Faivre

Après sa défaite face à Lille lors de la dernière journée de Ligue 1, l'OL de Peter Bosz avait à cœur de se relancer sur la pelouse de Lorient, seizième de Ligue 1. Pour ce match, le technicien néerlandais faisait sans Dubois et surtout sans Ndombélé blessé au genou. Aouar et Caqueret étaient donc alignés au milieu de terrain avec Paqueta. De leur côté, les Merlus, qui devaient gagner pour s'éloigner de la zone rouge, misaient sur un duo d'attaque Laurienté - Moffi pour tenter de faire mal à une défense lyonnaise toujours sans Boateng et Denayer.

Mais le début de match était clairement en la faveur de l'OL qui dominait et posait surtout le pied sur le ballon. Et c'est même logiquement que la bande à Romain Faivre ouvrait le score rapidement dans ce match. L'ancien Brestois, après une belle combinaison entre Dembélé et Paqueta, inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs d'une frappe précise du gauche (6e). Un premier but qui donnait encore plus de confiance aux Lyonnais qui faisaient le break peu avant la demi-heure de jeu. Sur un centre de Toko Ekambi, Moussa Dembélé reprenait le cuir astucieusement d'une talonnade et trompait Dreyer (26e). Dans l'euphorie, Paqueta ne passait pas loin du troisième quelques minutes plus tard. Lorient, asphyxié, parvenait à se créer sa première occasion avant la mi-temps, mais Moffi ratait son face-à-face devant Lopes (42e).

L'OL gagne avec la manière

En seconde période, Lorient revenait avec de meilleures intentions et poussait donc pour revenir dans la partie. Il fallait un Anthony Lopes, vigilant, pour ne pas voir l'OL concéder un but. Mais les intentions lorientaises finissaient par être récompensées à l'heure de jeu. Sur un corner bien frappé par Laurienté, c'est Terem Moffi qui reprenait d'une tête, seul au second poteau (58e). Un but qui relançait totalement la rencontre. Du moins, c'est ce que les Lorientais pensaient. Mais l'OL n'était pas de cet avis puisque seulement une minute plus tard, Toko Ekambi combinait dans la surface adverse et, dans un angle totalement fermé, marquait son 7eme but de la saison en Ligue 1 (59e).

Avec ces deux buts d'avance, les Gones géraient tranquillement la fin de rencontre et inscrivaient même un quatrième but grâce à... Romain Faivre. La dernière recrue lyonnaise ajustait d'un joli lob Dreyer pour un doublé (78e). Un scénario idéal qui permettait à Peter Bosz de lancer Jeff-Reine Adélaïde. Le milieu de 24 ans n'avait plus joué depuis plus d'un an et sa grave blessure au genou. L'occasion pour lui de retrouver des sensations dans une fin de match plutôt tranquille. L'OL assure une précieuse victoire, avec la manière, et se replace à la 6eme place du classement. Lorient peut voir ses concurrents au maintien passer devant à l'issue de la journée.