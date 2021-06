Danemark : Christian Eriksen a rassuré ses coéquipiers de l’Inter Milan

Victime d’un très grave malaise lors de la rencontre entre le Danemark et la Finlande, Christian Eriksen a inquiété toute la planète foot. Heureusement, le milieu de 29 ans semble aller mieux et être dans un état stable. Juste après avoir repris connaissance, il a tenu à rassurer ses coéquipiers en sélection, mais aussi en club.

La suite après cette publicité

Le directeur sportif de l’Inter Milan Giuseppe Marotta a expliqué qu'Eriksen avait donné de ses nouvelles sur le groupe WhatsApp de l’équipe championne d’Italie. « Les joueurs sont très proches et on a immédiatement communiqué entre nous après avoir vu les images. On ne voulait pas être trop invasif, on a essayé de respecter son rétablissement une fois qu’on a été rassurés. Il y a 10 minutes (samedi soir), Eriksen lui-même a envoyé un message sur le groupe WhatsApp», a-t-il expliqué au micro de Rai.