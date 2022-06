Liverpool : la décision forte de Sadio Mané pour son avenir

La suite après cette publicité

« Comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux et je vois les commentaires. N'y a-t-il pas entre 60 et 70 % des Sénégalais qui veulent que je quitte Liverpool ? Je ferai ce qu'ils veulent. Nous verrons bientôt ! Ne soyez pas pressés parce que nous verrons cela ensemble !». En stage avec sa sélection, l'ailier des Reds a mis le feu avec ses déclarations ce week-end.

Il faut dire que depuis des mois déjà, on lui prête des intentions de départs, tout comme à son acolyte Mo Salah. Les deux sont en fin de contrat en 2023, et les négociations pour une prolongation ne semblent pas avancer, ni pour le Sénégalais ni pour l'Egyptien. Selon The Telegraph, celui qui est présenté comme le principal rival de Karim Benzema pour le Ballon d'Or a même pris une sacrée décision.

Direction la Bavière

Il veut partir. L'ancien du FC Metz aurait été très clair avec les Reds : il veut quitter Anfield et n'a même pas fait de demandes par rapport à un nouveau contrat, tout simplement parce qu'il veut faire ses valises. La décision est prise, et il ne reviendra pas dessus. Le Bayern Munich est en pole position sur ce dossier, et pourrait débourser une somme environnant les 30 millions d'euros pour l'enrôler.

De son côté, la direction du dernier finaliste malheureux de la Ligue des Champions travaille déjà sur plusieurs pistes pour le remplacer, allant de Christian Pulisic (Chelsea) à Raphinha (Leeds). Jürgen Klopp va vraisemblablement perdre un sacré cadre de son équipe, et le départ de Mané, tout comme celui aussi probable de Salah, vont marquer la fin d'un cycle sur les rives de la Mersey...