Eliminatoires Euro 2024 : les Pays-Bas rebondissent, la Serbie enchaîne, la Suède écrase l’Azerbaïdjan

La suite après cette publicité

Avant-dernière grande soirée de la trêve internationale avec six affiches, en plus de celle opposant la France et l’Irlande dans le groupe B. Les Pays-Bas accueillaient les modestes joueurs de Gibraltar, tandis que la Serbie se déplaçait chez son voisin du Monténégro. La Suède de Zlatan Ibrahimovic ouvrait les portes de sa Friends Arena de Solna à l’Azerbaïdjan. La Bulgarie allait en Hongrie, la Pologne affrontait l’Albanie, l’Autriche jouait face à l’Estonie. Et enfin, la Moldavie se frottait à domicile contre la République Tchèque.

Les Hongrois ont largement dominé les Bulgares, à la Puskás Aréna (3-0) avec un très gros travail réalisé en première période. L’ouverture du score rapide Bálint Vécsei (7e) a parfaitement lancé les joueurs de Marco Rossi. Mais le bijou de la soirée est signée par Dominik Szoboszlai sur un coup franc en pleine lucarne (26e). Et ensuite, Martin Ádám (39e) a inscrit le but du break avant même la pause. Voilà de quoi lancer l’épopée hongroise sur les chapeaux de roue pour leur première journée de groupe des Qualifications. Dans un autre match, la Suède n’a fait qu’une bouchée de l’Azerbaïdjan (5-0), à domicile avec notamment un but de Emil Forsberg (38e).

À lire

Qualifs Euro 2024 : la France enchaîne difficilement en Irlande

Les Pays-Bas se rassurent, Dušan Vlahović libère la Serbie

Après une large défaite face aux Bleus (4-0), au Stade de France vendredi dernier, les Oranjes ont rebondi contre Gibraltar (3-0) avec une première réalisation de Memphis Depay (23e). Ensuite, au retour des vestiaires, Nathan Aké est venu assurer l’avance des Néerlandais (50e), profitant des errances défensives des visiteurs pour placer une tête croisée. L’expulsion de Liam Walker (51e) a laissé Gibraltar en infériorité numérique pour terminer la rencontre. La Serbie a également bien enchaîné ce lundi soir avec un succès contre leurs voisins monténégrins (0-2). S’il n’était pourtant pas titulaire, l’attaquant de la Juventus, Dušan Vlahović a inscrit un précieux but, permettant aux Aigles serbes d’ouvrir le score (78e), puis le Serbe est venu définitivement enterrer les espoirs monténégrins avec une ultime réalisation (90e+5).

La suite après cette publicité

Dans les dernières rencontres, la Moldavie et la République Tchèque se sont quittés sans faire trembler les filets (0-0). Pourtant menée à la pause, l’Autriche a su renverser l’Estonie (2-1) en seconde période grâce à des buts de Kainz (68e) et Gregoritsch (88e). Et la Pologne s’est contentée du minimum vital face à l’Albanie (1-0), avec un but de Świderski (41e). Rendez-vous demain soir, mardi, pour la dernière soirée des Eliminatoires pour l’Euro 2024. Les joueurs internationaux reviendront ensuite dans leur club pour la reprise des championnats ce weekend.

Les résultats complets de la soirée

Suède 5-0 Azerbaïdjan : Forsberg (38e), Mustafazada (65e, csc), Gyökeres (79e), Karlsson (88e), Elanga (89e)

Hongrie 3-0 Bulgarie : Vécsei (7e), Szoboszlai (26e), Ádám (39e)

Pays-Bas 3-0 Gibraltar : Depay (23e), Aké (50e, 88e)

Moldavie 0-0 République Tchèque

Autriche 2-1 Estonie : Kainz (68e), Gregoritsch (88e) / Sappinen (25e)

Pologne 1-0 Albanie : Świderski (41e)

La suite après cette publicité

Monténégro 0-2 Serbie : Vlahović (78e, 90e+5)