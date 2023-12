Vidéo : énorme bagarre générale en Turquie !

C’est ce qu’on appelle la loi des séries. Le football turc fait beaucoup parler de lui ces derniers jours et pas vraiment en bien, c’est un euphémisme. Il y a d’abord eu l’agression il y a dix jours dont a été victime l’arbitre Halil Umut Meler de la part du président d’Ankaragücü, Faruk Koca. Hier, c’est la rencontre Istanbulspor-Trabzonspor qui a été le théâtre d’une scène surréaliste. Excédé par les décisions arbitrales, le président du club local, Ecmel Faik Sarıaloğlu, a demandé à ses joueurs de quitter le terrain. Le match n’a jamais repris. Enfin, ce mercredi l’arbitre de Kayserispor-Fenerbahçe a dû être escorté par la police pour sortir du terrain à la fin du match.

Direction la 3e division turque cette fois avec une énorme bagarre générale qui a éclaté aujourd’hui à l’occasion de la 18e journée dans un match opposant Bursaspor à Diyarbekirspor. Après le second but du club visiteur signé Bünyamin, ce dernier a manifesté sa joie en chambrant la tribune dans laquelle se trouvaient des supporters adverses. L’arbitre a eu beau avertir le buteur d’un carton jaune, les choses se sont rapidement envenimées. Un joueur de Bursaspor s’est vengé sur une intervention musclée déclenchant la rixe à laquelle se sont joints certains remplaçants. La police a même dû intervenir. L’arbitre de la rencontre a fini par sortir 5 cartons rouges, 2 pour Bursaspor et 3 pour Diyarbekirspor.