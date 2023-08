L’OL a trouvé le possible successeur de Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Récemment interrogé sur l’avenir du jeune Bradley Barcola (20 ans), John Textor s’était montré ferme, notamment au moment d’évoquer l’intérêt du Paris Saint-Germain. «Je parle régulièrement avec Nasser (al-Khelaïfi, ndlr) sur plusieurs sujets. On a parlé d’un éventuel échange, en lui disant que je n’avais pas besoin d’argent, mais de joueurs spécifiques, et on n’a pas trouvé d’accord. Barcola suscite de l’intérêt, et on est dans les derniers jours du mercato. J’ai parlé avec Barcola, il n’a pas demandé à quitter le club.»

Pas de quoi dissuader le club de la capitale. Le Parisien a révélé ce mercredi que les Rouge et Bleu avaient soumis aux Gones une première offre de 45 M€ pour l’ailier rhodanien. Sans surprise, les choses se sont accélérées dans la dernière ligne droite du mercato. Et du côté des Gones, on a déjà anticipé un potentiel départ de Barcola dans la capitale.

L’Équipe révèle que l’OL cible Largie Ramazani (Almeria). Âgé de 22 ans, ce dernier est international Espoir belge (8 sélections, 3 buts) et a débarqué en Andalousie en 2020 en provenance de Manchester United. Auteur de 17 buts et de 4 passes décisives en 99 rencontres (toutes compétitions confondues) depuis qu’il évolue en Espagne, Ramazani a la cote.

Le Betis est en effet sur le coup et les Verdiblancos seraient même en pole position. Largie Ramazani n’est sans doute pas connu du grand public français, mais il l’est chez quelques formations de Ligue 1. Nous vous avions révélé en juin et en août que Monaco et Nantes s’étaient penchés sur ce dossier. Pour rappel, le natif de Sint-Agatha-Berchem est sous contrat jusqu’en 2025.