Rennes : Steve Mandanda va prolonger !

Steve Mandanda va rester au Stade Rennais. L’ancien international français, arrivé dans le club breton lors de la saison 2022-23, avait fait une première saison remarquée. Il aura 39 ans au mois de mars et l’ex-gardien de l’Olympique de Marseille est toujours solide et performant dans les cages rennaises, et a même hérité du brassard de capitaine depuis le retour de Julien Stéphan en novembre dernier.

Et alors qu’il arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, le portier expérimenté continuera l’aventure au SRFC. D’après les informations de Ouest-France, que nous sommes en mesure de confirmer, Steve Mandanda va rempiler pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2025. En interne, le club assure qu’il est investi dans le projet et compte encore sur lui.