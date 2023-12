São Paulo : le PSG n’est pas seul sur Lucas Beraldo

Cette nuit, nous vous confirmions l’information de Gazeta Esportiva sur le très fort intérêt du Paris Saint-Germain pour le jeune défenseur de São Paulo, Lucas Geraldo (20 ans). Le club de la capitale a même formulé une première offre de 20 M€ + 5 M€ de bonus. Cependant, même si les négociations entre Paris et le club pauliste avancent bien, Terra nous apprend que le club de la capitale n’est pas le seul sur le coup.

La suite après cette publicité

Les Russes du Zenit ont fait une offre de 18 M€, refusée par le SPFC. Les Anglais de Leicester sont également intéressés et les Foxes envisagent de passer à l’action. Enfin, plus tôt dans l’année, Porto a aussi manifesté un intérêt. Face à tous ces intérêts, São Paulo patiente car une histoire de pourcentage est à prendre en compte. En effet, le club brésilien ne possède que 60% des droits du joueur. 20% sont détenus par le club de XV de Piracicaba et les 20% restants sont la propriété du joueur. Affaire à suivre.