Liverpool : le joli geste de Virgil van Dijk envers son ancien club

S'il rayonne désormais du côté d'Anfield Road, Virgil van Dijk (28 ans) s'est révélé asssez tardivement au plus haut niveau et est notamment passé par le FC Groningen (entre 2011 et 2013) aux Pays-Bas. Alors que l'Eredivisie a été le premier Championnat européen à mettre un terme à sa saison avant d'être imité par la France et la Belgique, Groningen a terminé à 9e place du Championnat. Le roc défensif des Reds a souhaité venir en aide à son ancien club.

«J'ai acheté quatre abonnements au stade pour la prochaine saison. Avec ces abonnements, j'aide le FC Groningen dans cette période difficile. Ces abonnements seront tirés au sort parmi les fans du club qui ne peuvent pas en acheter eux-mêmes», a ainsi annoncé Virgil van Dijk sur son compte Instagram samedi. Un beau geste de la part de celui qui s'est classé deuxième du dernier classement du Ballon d'Or. Reste à savoir à quel moment les supporters seront autorisés à revenir encourager leur équipe favorite dans les tribunes.