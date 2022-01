CAN 2021, Algérie : Riyad Mahrez répond aux critiques

Victorieuse de la précédente édition, l'Algérie a tristement été éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en terminant à la dernière place de son groupe derrière la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Après avoir digéré cette mauvaise performance, Riyad Mahrez (30 ans), le capitaine des Fennecs, a réagi face aux mauvaises critiques après l'élimination.

La suite après cette publicité

«On ne va pas se chercher d'excuses malgré les conditions : on a tout simplement pas été au niveau, moi le premier. Quand tout se passait bien, que nous gagnions et qu'on était en haut, tout le monde était derrière nous et encore beaucoup de nos frères, fans, compatriotes sont derrière nous aujourd'hui, mais je lis beaucoup de messages négatifs, et ça montre encore une fois que le foot va très vite dans les 2 sens, a-t-il expliqué sur Twitter. Cette compétition nous aura servi de rappel, et on reviendra plus forts de cela soyez en sûrs. On rendra le peuple fier encore dans les matchs importants qui arrivent pour pouvoir aller à la coupe du monde in sha Allah. Merci à tout ceux qui nous soutiennent dans les bons comme dans les moments difficiles.»