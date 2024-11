PSG - Toulouse : Joao Neves est très satisfait

Victorieux de Toulouse, le Paris Saint-Germain n’a pas été grandiose, mais a assuré l’essentiel en se montrant efficace en fin de partie (3-0). De quoi permettre aux hommes de Luis Enrique de prendre six points d’avance sur Toulouse, au classement, avant d’affronter le Bayern Munich cette semaine. Buteur ce vendredi soir, Joao Neves (20 ans) s’est montré satisfait et est resté humble après avoir été élu homme du match.

La suite après cette publicité

«On voulait montrer notre qualité collective. Ce n’est pas grave le score, de gagner 1, 2, o 3-0. Ce qui compte, c’est de faire un bon match et de montrer qu’on peut marquer à des moments importants. On a la Ligue des Champions qui arrive et on voulait avoir toute la confiance. Ce qui est important est l’équipe, pas seulement moi», a-t-il expliqué sur DAZN, avant un match important en Ligue des Champions.