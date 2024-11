Ligue 1 : le PSG assure l’essentiel contre Toulouse avant le Bayern Munich

Avant un match crucial contre le Bayern Munich - qui vient de l’emporter contre Augsbourg - pour la suite de son aventure en Ligue des Champions, le PSG devait assurer contre Toulouse, au Parc des Princes. Dans une formation remaniée, avec Safonov, Skriniar, Zague, Doué et Asensio notamment, les Parisiens pouvaient reprendre leur avance en tête du classement après la victoire de Monaco contre Brest, ce vendredi (3-2). Il n’a d’ailleurs fallu peu de temps au PSG pour se montrer dangereux, avec une talonnade de Beraldo qui a failli tromper Restes (7e).

La suite après cette publicité

Mais malgré une belle occasion de Zaire-Emery (22e), le match n’arrivait pas à se lancer et manquait d’intensité en première période. Il fallait alors attendre un très bon centre d’Hakimi pour Neves pour voir le match s’animer et l’ouverture du score, d’une belle frappe rasante qui a surpris Restes (1-0, 35e). Bien aidé par le bloc du Téfécé qui ne voulait pas prendre de risque et se découvrir, le PSG pouvait mener tranquillement devant son public, sans forcer.

Le PSG s’est fait peur

Hakimi, encore dans un bon soir, tentait d’aller chercher le break avec une frappe lointaine, mais Restes était vigilant (47e). Mieux en début de mi-temps, Doué pouvait trouver Asensio, contré, puis Zaire-Emery pour enfin conclure. Mais l’Espagnol était finalement en position de hors-jeu et le but était donc refusé (54e). Le Tef a même eu les occasions pour revenir par Aboukhlal, contré in extremis par Zaire-Emery (69e), puis Babicka, qui ratait complètement le cadre (72e).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 32 12 +26 10 2 0 36 10 2 Monaco 26 12 +11 8 2 2 21 10 3 Marseille 20 11 +9 6 2 3 24 15 4 Lille 19 11 +7 5 4 2 18 11 5 Lyon 18 11 +3 5 3 3 18 15 6 Nice 17 11 +10 4 5 2 21 11 7 Reims 17 11 +4 5 2 4 19 15 8 Lens 17 11 +3 4 5 2 12 9 Voir le classement complet

Mais finalement, après un mauvais renvoi de la défense toulousaine, Beraldo pouvait reprendre et enfin faire le break au meilleur des moments (2-0, 85e). Avant que Toulouse ne craque sur une contre-attaque de qualité, parfaitement conclue par Vitinha (3-0, 90e+3). De quoi assure une fin de match tranquille, après une fin de seconde période plus tendue et surtout un avantage de six points d’avance au classement sur l’AS Monaco. Un message envoyé avant le choc contre le Bayern Munich, cette semaine en C1.