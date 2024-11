Bundesliga : le Bayern enchaîne contre Augsbourg avant le PSG

Après la trêve internationale, le Bayern Munich recevait Augsbourg pour le compte de la 11e journée de Bundesliga. Sur une série de quatre victoires consécutives, les Bavarois souhaitaient enchaîner afin de prendre le large avant le retour de la Ligue des Champions. Pourtant, le Bayern a eu beaucoup de mal à ouvrir le score, malgré cinq tirs cadrés en première période.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 29 11 +29 9 2 0 36 7 13 Augsbourg 12 11 -10 3 3 5 13 23

Il fallait attendre le second acte et une faute de main dans la surface d’Augsbourg pour voir le score bouger. Grâce à Kane, les locaux ont pu prendre les devants (1-0, 63e) et ont réussi à faire le break… grâce à un nouveau penalty transformé par Kane (2-0, 90e+3), avant un triplé de l’Anglais dans les arrêts de jeu (3-0, 90e+4) ! Les hommes de Vincent Kompany ont donc huit points d’avance sur le RB Leipzig et peuvent être tranquilles avant la réception du Paris Saint-Germain, en C1.