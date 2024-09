Feyenoord - Bayer Leverkusen : les compositions sont là

Suite et fin de la 1re journée de la Ligue des Champions ce mercredi avec de jolies affiches. Le Feyenoord reçoit ainsi le Bayer Leverkusen. A domicile, les Néerlandais optent pour un 4-3-3 avec Timon Wellenreuther dans les cages. En défense, on retrouve Jordan Lotomba, Gernot Trauner, Thomas Beelen et David Hancko. L’entrejeu voit les présences de Ramiz Zerrouki, Quinten Timber et Hwang-in Beom. Seul en pointe, Santiago Giménez est placé juste devant Antoni Milambo et Igor Paixão.

Le club allemand de Xabi Alonso s’articule de son côté dans un 3-4-2-1 avec Lukas Hradecky comme dernier rempart derrière Edmond Tapsoba, Jonathan Tah et Piero Hincapié. Granit Xhaka est placé en sentinelle avec Robert Andrich à ses côtés tandis que Jeremie Frimpong et Alejandro Grimaldo sont positionnés comme pistons. Seul en pointe, Victor Boniface est soutenu par Martin Terrier et Florian Wirtz.

Les compositions

Feyenoord : Wellenreuther - Lotomba, Trauner, Beelen, Hancko - Zerrouki, Q. Timber, Hwang - Milambo, Giménez, Paixão

Bayer Leverkusen : Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapié - Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo - Terrier, Wirtz - Boniface