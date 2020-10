Terem Moffi s'engage en faveur de Lorient !

C’était attendu depuis plus d’une semaine et c’est désormais officiel, l’attaquant nigérian de Courtrai Terem Moffi vient de s’engager en faveur du FC Lorient pour les quatre prochaines saisons. Le club breton vient d’annoncer l’officialisation de ce transfert sur son site officiel et s’est dit très heureux d’accueillir un nouvel avant-centre tant espéré par les Merlus. Le désormais ancien joueur de Jupiler Pro League s’est également dit très fier de porter les couleurs lorientaises et a hâte de découvrir la Ligue 1.

«Je suis très honoré de porter les couleurs lorientaises et de jouer en Ligue 1 Uber Eats. J’ai beaucoup travaillé ces dernières saisons pour décrocher cette magnifique opportunité. Je rejoins un groupe de grande qualité, avec des joueurs de talent, et c’est à moi maintenant, de montrer mes qualités pour m’imposer chez les Merlus. Je suis impatient de faire mes débuts avec le FC Lorient et d’apporter ma contribution à ce club qui m’a accordé sa confiance».