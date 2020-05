FC Lorient : Loïc Féry dévoile la première ambition du club pour la saison prochaine

Le verdict est tombé jeudi aux alentours de 17h. La saison 2019-2020 a définitivement été suspendue et en Ligue 2, c'est donc le FC Lorient, leader, qui a été sacré champion. Les Merlus vont donc retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, trois ans après leur terrible descente. Forcément ravi, le président du club breton Loïc Féry a donc profité de ce moment dans la soirée, comme il l'avait expliqué à Ouest-France. Mais dans un entretien accordé cette fois-ci à L'Équipe, l'homme fort du FCL a évoqué légèrement le prochain exercice. Avec comme objectif principal de rester au sein de l'élite dans un an.

«Il y a un temps pour tout. On est dans le temps où il faut profiter, savourer. Dès la semaine prochaine, on va se projeter sur la continuation de la préparation de la saison à venir. Quand vous êtes premiers quasiment toute la saison, ce ne serait pas être un bon chef d'entreprise de ne pas envisager le cas où vous montez. On a déjà commencé à travailler dessus. C'est plus concret maintenant. Ça donne un dynamisme, une force, surtout dans ces moments. Notre première ambition en Ligue 1, ce sera évidemment d'y rester», a déclaré Loïc Féry au quotidien sportif.