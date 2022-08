Indice UEFA : attention, grand danger pour les clubs français

Cette nouvelle saison est un peu celle de tous les dangers pour le futur de nos clubs français à l'indice UEFA. Le passage au nouvel exercice rend un grand service à nos concurrents directs que sont les clubs néerlandais et portugais. À la clôture des compétitions en mai dernier, la France occupait la 5e place avec 60,081 points, assez à l'aise devant le Portugal (53,382 points) et les Pays-Bas (49,3 points). Mais avec le système de calcul de l'UEFA basé sur les 5 dernières saisons, dont celle en cours, les mauvais (ou moins bons) résultats de nos concurrents directs de la saison 2017/2018 sautent, resserrant mécaniquement l'écart.

Une mauvaise nouvelle pour nous, alors que la formule de Ligue des Champions change à l'horizon 2024/2025. Pour rappel, le 5e à l'indice UEFA bénéficiera d'une place supplémentaire en C1 que ce qui se fait actuellement. Si on arrêtait le temps maintenant, 3 clubs français seraient directement qualifiés, tandis que le 4e de Ligue 1 en fin de saison se risquerait à un barrage. Il s'agit impérativement de conserver ce statut, sous peine de glisser à la 6e place, ce qui reviendrait à la même situation qu'aujourd'hui (2 clubs équipes qualifiées directement en C1, une 3e avec deux tours de qualification à passer).

L'écart s'est considérablement resserré par rapport à la saison dernière

Ce sont les Pays-Bas qui bénéficient au mieux de ce changement de saison puisque leurs 2,9 points acquis en 2017/2018 disparaissent. À titre de comparaison, la France avait empoché 11,5 unités cette saison-là. La différence de 8,6 points n'est plus. On comprend donc mieux l'urgence à briller sur la scène continentale. Avant les matchs retours du 3e tour de qualifications à la Ligue des Champions hier, deux petits points séparaient nos deux pays, les Hollandais ayant même dépassé les Portugais. L'affaire ne s'est pas plus arrangée avec la qualification du PSV Eindhoven en barrages de C1 aux dépens de l'AS Monaco hier soir, en plus de celle de Benfica.

Le matelas s'est à nouveau aminci. Avec nos 49,997 points, nous sommes plus que jamais dans le viseur de nos deux concurrents directs (Pays-Bas, 48,1 points, et le Portugal, 45,716). Et si d'aventure le PSV et Benfica venaient à passer les barrages, nous serions encore plus en difficultés car une participation à la Ligue des Champions offre toujours plus de bonus que les autres coupes d'Europe. Les Bataves auraient deux équipes en C1, comme la France, et même trois pour les Portugais. Plus que jamais, il y a urgence à obtenir de bons résultats sur la scène continentale, sous peine d'être le dindon de la farce à la rentrée 2024...

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2018 et 2023) :

-1. Angleterre 88,855 points

-2. Espagne 78,712 points

-3. Allemagne 67,856 points

-4. Italie 61,854 points

-5. France 49,997 points

-6. Pays-Bas 48,100 points

-7. Portugal 45,716 points

-8. Ecosse 34,100 points

-9. Autriche 30,500 points

-10. Belgique 29,700 points