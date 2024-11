LdN : la France s’impose et pique la première place à l’Italie grâce au duo Digne-Rabiot

Ce dimanche soir, l’équipe de France avait rendez-vous avec sa dernière rencontre en Ligue des Nations. Déjà qualifiés pour les quarts de finale, les Bleus rencontraient une équipe également qualifiée avec l’Italie. Vainqueuse de la première rencontre entre les deux équipes en septembre au Parc des Princes (1-3), la Squadra Azzurra se devait de consolider sa première place face à des Français revanchards. Ces derniers se présentaient d’ailleurs dans un 4-4-2 en losange assez inédit avec Christopher Nkunku en soutien d’un duo d’attaque composé de Randal Kolo Muani et Marcus Thuram. Pour ravir la première place à leurs hôtes du soir, les coéquipiers d’Adrien Rabiot se devaient de l’emporter par deux buts d’écart. Pour bien lancer cette mission, le milieu de l’OM a été le premier à sonner la charge. Sur un corner parfaitement tiré par Lucas Digne, Adrien Rabiot s’est trouvé au premier poteau et a trompé Guglielmo Vicario, dans les buts italiens en l’absence de Gianluigi Donnarumma, d’une belle tête (0-1, 2e). Lancés, les Bleus ont pu être plus sereins dans la construction de leurs actions et ont montré des choses intéressantes sur le pré. Et malgré une belle double parade de Mike Maignan face à Nicolo Barella (9e), les Bleus ont été globalement solides à San Siro malgré un pressing italien contraignant. Pour venir concrétiser leur bonne première période, les Français ont fait le break sur une superbe inspiration de Lucas Digne. Sur un coup-franc aux 30 mètres, le défenseur gauche a envoyé un missile qui a touché la barre puis le dos de Vicario avant d’entrer dans la cage transalpine (0-2, 33e). Un avantage de deux buts de courte durée : sur l’action suivante, Andrea Cambiaso réduisait l’écart au score à l’issue d’une belle action italienne (1-2, 34e). Malgré ce léger couac, les ouailles de Didier Deschamps sont entrées aux vestiaires avec un score mérité au tableau d’affichage.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, la France avait un double objectif en tête. Dans un premier temps, la France voulait conserver son avance au score. Dans le même temps, la perspective d’aller piquer la première place du groupe au nez et à la barbe de leurs adversaires du soir représentait quelque chose d’alléchant pour les Bleus. En ce sens, les Français ont cherché à se projeter encore plus vers l’attaque. Discret jusqu’ici malgré une prestation correcte, Christopher Nkunku a allumé la première mèche de la seconde période mais sa tentative était trop présomptueuse (58e). Emballants, les hommes en blanc ont continué de se projeter et leur opiniâtreté a payé sur un nouveau coup de pied arrêté. Et pourquoi changer une combinaison gagnante ? Sur une nouvelle offrande de Lucas Digne, Adrien Rabiot a armé une tête croisée qui est allée se loger dans la lucarne opposée de Vicario (1-3, 66e). Avec ce troisième but sur coup de pied arrêté dans le même match, les hommes de Didier Deschamps ont égalé leur record dans la matière qui datait d’une rencontre de 1991 face à l’Albanie. De nouveau à la première place du groupe, la France a continué d’afficher une maîtrise appréciable et qui n’a pas cédé malgré l’état d’esprit conquérant des Italiens, désireux de récupérer la première place du groupe. Une avance au score et une première place au classement que les Français n’ont pas lâché à l’image du sauvetage miraculeux de Mike Maignan en toute fin de rencontre (90+4e). Avec ce joli succès de l’autre côté des Alpes, la France réalise le coup parfait et sera donc tête de série à l’occasion des quarts de finale de Ligue des Nations qui auront lieu en mars prochain. Ainsi, les Bleus vont éviter l’Allemagne, le Portugal ou encore l’Espagne lors de ce stade de la compétition.