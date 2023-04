Seul candidat, Aleksander Čeferin est réélu à la tête de l’UEFA

La suite après cette publicité

Sans grande surprise, c’est Aleksander Ceferin qui a été réélu en tant que président de l’UEFA pour les quatre prochaines années à venir, lors du 47ème congrès de l’instance à Lisbonne. Il faut dire que le dirigeant de 55 ans était le seul candidat à sa réélection. Pour rappel, le Slovène est en poste à la tête de l’instance dirigeante du football européen depuis 2016 après le départ de son prédécesseur, Michel Platini. Il s’agit donc du troisième mandat pour lui.

Depuis son arrivée à la tête de l’UEFA, Aleksander Ceferin aura déjà eu de nombreux dossiers chauds à gérer. Outre la pandémie liée au Covid et l’arrêt des différentes compétitions footballistiques à travers le monde et donc en Europe qui s’en est suivi, le Slovène aura également été au cœur du projet de la Super League, contre son gré évidemment. L’instance et son président n’ont pas voulu céder face à la pression de cette compétition voulue par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus en première ligne. Une prise de position forte qui a été acclamée par le monde du football.

