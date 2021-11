Lionel Messi sort à nouveau du silence

Alors qu'il a fait l'objet de tensions au sein de la direction du Paris Saint-Germain après son départ avec l'Argentine pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, malgré une gêne musculaire qui l'avait fait manquer les deux dernières rencontres du club de la capitale, Lionel Messi est sorti du silence ce mercredi soir sur Instagram.

De retour sur le sol français, la Pulga a réaffirmé son envie de bien terminer l'année avec le PSG, tandis que son avenir est à nouveau lié au FC Barcelone à travers diverses rumeurs. «Je viens d'atterrir à Paris avec l'immense joie d'avoir atteint l'objectif de me qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est sans aucun doute la cerise sur le gâteau d'une année très spéciale que nous avons eue avec notre sélection ! Merci encore pour tout l'amour que vous nous donnez toujours. En janvier si Dieu le veut, nous nous reverrons. Maintenant, il est temps de changer de cible car j'ai encore beaucoup d'envie de continuer à me battre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ici au PSG et je veux rester concentré et travailler pour y arriver. Il ne reste qu'un mois et demi avant 2022 et j'aimerais terminer cette année de la meilleure façon possible et avec d'autres bons moments que nous pouvons réaliser en France. Bisous à tout le monde !»