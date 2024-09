Barça : Hansi Flick n’exclut pas l’arrivée d’un gardien

Ce mercredi soir, le FC Barcelone a enregistré sa septième victoire en Liga cette saison, en autant de rencontres, grâce à un succès contre Getafe (1-0). Une rencontre qu’a disputée Iñaki Pena dans les cages, à la place de Marc-André ter Stegen, blessé au genou et forfait pour le reste de la saison. Si les noms de plusieurs gardiens (Szczęsny, Navas) ont circulé pour pallier l’absence de l’Allemand, Hansi Flick a assuré être satisfait de la présence de Pena, à Marca.

La suite après cette publicité

« Je ne parle que des joueurs que j’ai, et Iñaki est notre gardien. Je suis heureux aujourd’hui. Iñaki n’a que 25 ans et les autres sont très jeunes. Si quelque chose devait arriver, nous aurions besoin d’un gardien expérimenté. Deco et moi en avons discuté et réfléchi. Nous y travaillons », a indiqué le technicien allemand en conférence de presse d’après-match.