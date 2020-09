Arsenal : les premiers mots de Gabriel

Attendu du côté de Naples au début du mercato, Gabriel, le défenseur brésilien du LOSC, a finalement pris tout le monde de court. Outre le fait que ce transfert a mis du temps à se conclure, il ne découvrira pas l'Italie, mais bien l'Angleterre. En effet, il s'est engagé, ce mardi, avec le club londonien d'Arsenal. Il a offert ses premiers mots au site internet de son tout nouveau club.

« Tant de fans m'envoyaient des messages me demandant de rejoindre Arsenal, et cela a joué un grand rôle dans ma signature pour ce club. Je connais l'histoire et les traditions de ce club et c'est un plaisir d'être ici. Je suis très heureux et j'espère pouvoir contribuer à de nombreux titres avec le maillot d'Arsenal. C'était une expérience très surréaliste, il y avait des offres venant de quelques clubs différents. J'ai beaucoup parlé avec ma famille et mes agents, j'ai également parlé avec certains dirigeants de Lille, mais comme je l'ai dit, l'histoire et les traditions de ce club et le projet d'équipe pour les années à venir ont été très motivants pour ma décision de venir ici », a-t-il indiqué.