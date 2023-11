Bayern Munich : Mathys Tel lâche ses vérités sur son statut de supersub

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues (et seulement 479 minutes de jeu), Mathys Tel impressionne tout son monde en Bavière. Aujourd’hui sous les couleurs du Bayern Munich, le Français de 18 ans profite, en effet, du faible de temps de jeu accordé par Thomas Tuchel pour se montrer décisif. La faute, notamment, à un Harry Kane actuellement sur une autre planète (17 buts et 5 passes décisives). Pour autant, ce statut de supersub n’inquiète pas l’intéressé. «Je le vis très bien, ça fait partie du processus», a notamment avoué l’ancien crack du Stade Rennais.

Et d’ajouter : «c’est une chose à laquelle je me suis bien préparé. Ça va très vite dans le monde dans lequel on est actuellement. Il faut bien se préparer, être prêt à chaque échéance. Surpris, non, parce que je travaille énormément tous les jours pour avoir un maximum de statistiques et pouvoir apporter un maximum à l’équipe. C’est encourageant pour la suite, ça montre que je suis capable de faire les choses et je dois continuer comme ça. Pour devenir grand, il faut apprendre à être petit». Humble et efficace donc…