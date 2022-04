John Carew accusé d'évasion fiscale

L'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais est épinglé par la justice. D'après les révélations du journal Økokrim, la star du football norvégien aurait eu 5,4 millions d'impôts impayés. Berit Reiss-Andersen, l'avocate de Carew, confirme qu'il est accusé par la justice, mais le joueur estime qu'il s'agit d'un oubli et d'un acte involontaire.

«Je suis conscient que j'ai la responsabilité indépendante de fournir les bonnes informations, mais je suis entouré de conseillers et de personnel de soutien depuis que je suis assez jeune et j'ai probablement certainement plus de connaissances sur le football et les investissements immobiliers que sur le droit fiscal complexe pour les expatriés», s'est défendu l'ex-buteur dans un communiqué.