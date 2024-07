Amical : l’OL l’emporte difficilement contre le WSG Tirol

Après un test facilement réussi contre la National 3 de Chassieu-Décines (7-0), les Gones entamaient leur stage de préparation en Autriche avec un premier amical contre le WSG Tirol, équipe de première division autrichienne. Sans ses internationaux, Pierre Sage a composé un onze inédit avec Perri dans les buts et les jeunes El Djebali et Molebé titulaires, en plus des recrues Niakathé et Abner. De quoi gagner des points avant le début de saison à venir, aux côtés des cadres Tolisso, Benrahma et Matic. Séduisante en première période, l’équipe lyonnaise proposait de belles séquences collectives, agréables à regarder.

En revanche, cela manquait de fiabilité défensivement, puisque la charnière lyonnaise Niakhaté-Adryelson a montré quelques faiblesses, notamment après une grosse perte de balle du Sénégalais (24e), et encore après d’autres pertes de balle de Matic (13e et 22e). Mais à la suite d’un corner obtenu à la suite d’une belle action collective, Tolisso ouvrait le score de la tête (1-0, 28e). Mieux collectivement, l’OL est ensuite monté en puissance et a fait le break grâce à une nouvelle action collective de qualité, conclue par une superbe frappe de Tolisso en lucarne, pour le doublé (2-0, 36e).

L’équipe de la seconde période a déçu

En seconde période, Pierre Sage décidait de changer son équipe à l’exception de Niakathé. Les cadres Lopes, Caleta-Car, O’Brien, Maitland-Niles, Caqueret, mais aussi Baldé, Perret et Lepenant entraient en jeu… et n’ont pas fait bonne impression. Moins de maîtrise au milieu de terrain, du déchet technique offensivement et l’OL concédait la réduction du score rapidement sur un joli coup-franc (2-1, 48e), avant de se faire égaliser après un ballon sur la transversale mal suivi par la défense rhodanienne (2-2, 69e).

Mais l’égalisation n’aura duré qu’une minute, puisque Caqueret a rapidement redonné l’avantage aux siens (3-2, 71e). Malgré les bonnes entrées de Diawara et Fofana, les Lyonnais n’ont pu accroître leur avantage au score, mais assurent l’essentiel pour ce premier test en Autriche. Certains ont gagné des points comme Tolisso ou Molebe, d’autres, à l’image de la recrue Niakhaté qui n’a pas toujours rassuré, ont eu plus de mal. L’OL a rendez-vous avec un nouvel amical contre Sankt Pauli, mercredi prochain, pour un match avec une intensité qui devrait être plus élevée.