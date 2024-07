Caqueret permet à l’OL de reprendre les devants !

Après cette victoire 7-0 face à Chassieu-Décines pour la reprise, les hommes de Pierre Sage sont partis 10 jours en Autriche. Ils affrontent à 17h30 le WSG Tirol, un club évoluant en première division autrichienne. Ils ont terminé avant-derniers du championnat autrichien l’année dernière avec 7 points.

Le groupe convoqué :

Gardiens : Konan, Lopes, Perri.

Défenseurs : Abner, Adryelson, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, O’Brien.

Milieux : Caqueret, Diawara, El Djebali, Lepenant, Mailtland Niles, Matic, Tolisso

Attaquants : Balde, Benrahma, Fofana, Molebe, Nuamah, Orban, Perret

Le onze de l’Olympique lyonnais :

Pierre Sage a concocté un 4-4-2. Perri est dans les buts et les jeunes El Djebali et Molebé sont titulaires respectivement au milieu de terrain et en attaque.

Le onze du WSG Tirol

L’OL jouera en noir

L’Olympique lyonnais évoluera avec son nouveau maillot noir contre le WSG.

La météo incertaine

Même s’il a fait très beau en Autriche aujourd’hui, les éclairs commencent déjà à se faire entendre. Attention donc.

Un deuxième onze pour la seconde période

Pierre Sage fera tourner l’effectif pour la deuxième mi-temps. Seul Niakhaté jouera presque l’entièreté de la rencontre. Le onze des 45 dernières minutes : Lopes - Niakhaté, Caleta-Car, O’Brien, Maitland-Niles - Diawara, Caqueret ©, Lepenant - Perret, Baldé, Fofana

Nouveau maillot domicile révélé pour le WSG Tirol

Les Autrichiens en ont aussi profité pour dévoiler leur nouvelle tunique.

Les joueurs arrivent sur la pelouse

Et c’est parti

Hinterseer a donné le coup d’envoi.

0' | Les Lyonnais se positionnent déjà très haut dans la moitié de terrain autrichienne.

1' | : La pluie commence bel et bien à tomber en Autriche.

2' | : Première frappe du match, elle est à l’actif des Autrichiens. Après un bon décalage Blume se met en position de tir à 20m. Directement dans les gants de Perri.

3' | : Centre de Skrbo permis grâce à un coup-franc joué vite au milieu de terrain. Abner se jette et concède le corner côté droit.

4' | : Taferner le tire mais c’est dégagé au premier poteau.

5' | : Superbe geste technique d’El Djebali pour se sortir du pressing sur le côté droit. Petit pont sur son vis-à-vis puis remise en retrait à Tolisso.

6' | : Tolisso commet une nouvelle faute sur Blume le long de la ligne de touche et va s’excuser.

7' | : Grâce à plusieurs passes, Diarra peut centrer mais Abner tacle parfaitement.

8' | : Benrahma perd la balle et la défense centrale laisse passer le ballon vers l’entrée de la surface. Hinterseer a failli en profiter et Adryelson tacle dans la surface pour éviter un duel entre l’attaquant et le gardien.

9' | : El Djebali est très présent dans l’entrejeu. Le jeune Lyonnais assume de vouloir constuire.

10' | : Skrbo est très bien trouvé sur le côté gauche. Face à Tolisso il décide de centrer vers le second poteau. Abner décide mettre en corner.

11' | : Hinterseer prend le meilleur sur Adryelson au premier poteau mais la tête de l’attaquant finit légèrement au-dessus.

13' | : Hinterseer manque de force. Matic perd la balle dans les 35m autrichien. Cela permet à Tirol d’organiser une contre-attaque. Blume pénètre dans la surface et décale vers Hinterseer qui frappe. Perri capte sans problème.

14' | LA FRAPPE DE TOLISSO À 25m le champion du monde 2018 frappe et oblige Strejskal à se détendre pour empêcher l’ouverture du score.

15' | Beau décalage de Matic vers El Djebali à l’entrée de la surface. Le jeune gones tente une frappe vers le ras du poteau. Mais le gardien de Tirol veille.

17' | Sur une superbe transversale, Hinterseer tente un retourné. Il n’arrive pas à lobber Perri mais il était surtout hors-jeu.

18' | Sur cette entame de match, Lyon propose de belles séquences mais manque de précision dans les 20 derniers mètres.

19' | Benrahma centre sur le côté gauche mais il ne lève pas assez son ballon, ce qui est nickel pour Lawrence et son double-mètre.

20' | Abner progresse côté gauche mais se fait pousser par Sulzbacher. Bon coup-franc à venir à 25m excentré côté gauche.

21' | C’est tiré par Benrahma mais c’est repoussé par la défense autrichienne.

22' | L’arrêt de Perri Matic glisse au milieu de terrainà 20m ce qui profite à Hinterseer. Il rentre dans la surface et met du temps à fixer Perri. Le gardien brésilien remporte son duel.

24' | Nouveau cadeau de la défense lyonnaise Niakathé rate sa passe, ce qui profite à Taferner. Mais le milieu autrichien se fait rattraper par Adyelson en plein surface. Attention l’OL.

25' | Gros tacle en retard de Tolisso au milieu de terrain sur Taferner. En match, le milieu de terrain aurait pris un jaune.

26' | Adryelson voit l’appel d’Orban sur le côté gauche. Le Nigérian centre au niveau du poteau de corner. Mais personne n’avait suivi et la défense peut se dégager tranquillement.

27' | Superbe appel de Molebe Benrahma voit l’appel-contre appel de Molebe sur le côté gauche de la surface autrichienne. Le jeune lyonnais peut frapper mais c’est contré par les jambes de Lawrence. Corner à suivre.

28' | BUT DE TOLISSO Benrahma tire le corner au premier poteau. Coco passe devant tous les défenseurs et sa tête croisée fait mouche.

29' | Sage fait quelques changements. Enzo Molebe échange sa position avec Benrahma.

30' | Mata centre en première attention à 30m sur le côté droit. Molebe est trop court au second poteau.

31' | Diarra est bien lancé sur le côté gauche mais il est en position de hors-jeu.

33' | Le tonnerre continue de tonner. Le temps se dégrade.

34' | D’après les commentateurs et les insiders, les coups de pied arrêtés ont été travaillés à l’entraînement. Le but sur corner n’est pas le fruit du hasard.

36' | Benrahma envoie Molebe dans la surface mais l’armoire à glace Lawrence prend le meilleur physiquement sur le jeune de 17 ans.

36' | LE DOUBLÉ POUR TOLISSO Magnifique but de Corentin Tolisso. Matic redonne à son capitaine à l’entrée de la surface. L’ancien du Bayern frappe en première intention de manière enroulée. Dans la lucarne gauche du portier.

37' | Les 10 autres joueurs sont en train de s’échauffer.

39' | Tirol a dû mal à construire ses attaques. Taferner est obligé à revenir jusqu’à son gardien par exemple.

41' | Gift Orban fait beaucoup de retours défensifs. Il stoppe Diarra sur le côté droit.

42' | Faute de Tolisso à 25m au niveau de l’équerre de la surface côté droit. Taferner va le frapper.

43' | Taferner rate sa combinaison avec Müller mais le capitaine n’arrive pas à frapper et se fait chiper la balle. La contre-attaque lyonnaise commence mais Orban se loupe en voulant transmettre la balle dans les pieds de Molebe dans la surface.

44 | Molebe centre fort devant le but vers Orban qui était en position de hors jeu.

MI-TEMPS Tranquilement mais sûrement, l’OL est devant au tableau d’affichage grâce au doublé de Coco Tolisso.

RAPPEL COMPO DE LA SECONDE PÉRIODE Le onze des 45 dernières minutes : Lopes - Niakhaté, Caleta-Car, O’Brien, Maitland-Niles - Diawara, Caqueret © - Baldé, Perret, Lepenant

C’est reparti pour 45 minutes

45' | Johann Lepenant associé à Perret en attaque, on demande à voir.

46' | Les Autrichiens eux ont fait un seul changement car leur premier match officiel est la semaine prochaine. C’est Eckmayr le gardien qui rentre à la place de Stejskak.

48' | Diawara commet une faute juste à l’entrée de la surface. Blume s’en charge.

48' | ET C’EST DEDANS POUR BLUME Le Danois tire le ballon à ras de terre. Le mur lyonnais saute et Lopes ne peut que voir la balle rouler dans ses filets.

49' | Un peu à l’image de la première période, les Lyonnais ont dû mal à rentrer dans le match.

50' | JAUNE POUR SULZBACHER Sulzbacher voit Balde partir à grandes enjambées sur le côté droit. Il le stoppe en le crochetant et récolte un jaune.

52' | Maitland-Niles perd la balle sur son côté droit. Skrbo pénètre dans la surface et centre. Corner.

53' | Taferner tire au second poteau. L’action se poursuit et aboutit sur un second corner.

54' | L’arrêt de Lopes : C’est joué à deux et Taferner envoie le ballon dans la surface. Au point de penalty Lawrence claque une tête que Lopes repousse en se déployant.

55' | Début de second période compliqué pour l’OL qui n’aligne pas trois passes de suite.

56' | Pierre Sage n’est pas content et on entend "Regarde ce qui se passe" à ses joueurs.

57' | À nouveau les défenseurs de l’OL ont dû mal à se dégager. Taferner peut en profiter et frappe à 25m. Il obtient un corner.

58' | Mama Baldé trop gourmand Superbe ouverture du milieu de terrain pour Mama Baldé dans la surface côté droit. L’ancien Troyen se retrouve face au portier autrichien mais hésite. Il tente un lob, raté.

59' | Cela pousse du côté de l’OL. Encore Baldé qui fait un centre-tir sur le côté droit. Lepenant n’arrive pas à détourner la balle vers les buts, qui flirtent quand même avec le poteau.

61' | L’OL proche du 3ème Encore une fois Baldé réalise un bon appel sur le côté droit. Il réalise un centre en retrait où Gugganig tacle et la balle passe devant la cage d’Eckmayr

62' | Entrée de Vötter, Ünstundag et Butler.

62' | Sortie de Diarra, Skrbo et Blume.

64' | L’OL commence à être plus dans son match et les débats s’équilibrent.

66' | Fofana n’arrive pas encore à faire des différences sur son côté.

67' | Eckmayr solide Perret est sur le côté droit. Il doit gérer une 2vs2. Il décale alors vers Baldé à l’entrée de la surface. Fofana court et Baldé lui transmet. Le Belge frappe, dans les gants du portier autrichien.

69'| EGALISATION DE TIROL Müller arme une frappe lourde à l’entrée de la surface. Le ballon fracasse le poteau et revient vers Hinterseer dans la surface. D’une manière peu académique l’Autrichien pousse le ballon dans les buts de Lopes avec sa tête.

70' | CAQUERET REDONNE L’AVANTAGE Quasiment sur le coup d’envoi, Caqueret s’infiltre dans la surface autrichienne grâce à une-deux avec Perret. Il ajuste tranquillement Eckmayr.

72' | Encore une salve de changement pour Tirol, tout le monde sur le banc va jouer.

74' | Czyborra, recrue phare de Tirol passé notamment par le Genoa, fait son entrée.

76' | Pierre Sage veut que son équipe continue fasse reculer Tirol qui investit la moitié de terrain lyonnaise.

77' | Sulzbacher remet un petit coup à Fofana. Un peu rugueux le latéral.

78' | Beau travail de Fofana Le Belge s’infiltre dans la surface et grâce à une deux avec Diawara, il peut centrer au second poteau. Lepenant tente une demi-volée mais c’est au-dessus.

79' | Sulzbacher est sorti par son entraineur, à la grande joie des Lyonnais qui en avait marre de le voir découper des joueurs.