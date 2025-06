Aaron Ramsey va s’envoler pour le Mexique

Mais où est passé Aaron Ramsey ? Ancien grand espoir du football gallois et d’Arsenal, le milieu de terrain a réalisé une belle carrière. Pour autant, ses nombreuses blessures l’ont freiné et l’ancien Gunner aurait assurément pu aller plus haut sans tous ses pépins physiques. Cette saison, Ramsey n’a pas pu empêcher la relégation de Cardiff en troisième division anglaise.

La suite après cette publicité

Désormais, son avenir s’écrit loin de son Pays de Galles natal. En effet, d’après la BBC, l’ancien de la Juve et de Nice va rejoindre le Mexique cet été. Selon le média anglais, le joueur de 34 ans va rejoindre le club des Pumas UNAM, qui évolue en première division mexicaine. Un nouveau défi pour le joueur formé à Cardiff.