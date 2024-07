Bordeaux : Gérard Lopez pense à vendre la majorité des parts du club

Le sort des Girondins de Bordeaux n’est toujours pas fixé. Le club qui a assuré son maintien en Ligue 2 sur le terrain cette saison craint le pire à quelques jours de son deuxième passage devant la DNCG, le gendarme du foot français. Selon les informations de Sud Ouest, Gérard Lopez, le propriétaire du club serait en négociations pour vendre la majorité des actions du club à des potentiels repreneurs dont l’identité n’a pas fuité.

Une autre option envisagée pour sauver les Girondins serait celle d’un emprunt. Nous vous annoncions, il y a quelques jours, la visite d’une délégation américaine venue visiter les installations du club. Ce fonds d’investissement pourrait investir entre 70 et 100 millions d’euros dans le club, soit le montant de la dette girondine. Pour l’instant aucune décision n’a été prise mais le sort du club et de tous ceux qui y travaillent est en suspens. Gérard Lopez et son board devront prendre une décision au plus tard, ce lundi soir, soit la veille du second passage devant la DNCG, qui scellera l’avenir du club. Bordeaux risque une relégation administrative en National et par conséquent la perte du statut professionnel.