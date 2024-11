Carlo Ancelotti s 'agenouille devant Florentino Pérez

Président emblématique du Real Madrid, Florentino Pérez (77 ans) dirige son club avec talent et fermeté. Ce qu’apprécie beaucoup son entraîneur, Carlo Ancelotti. Dans les colonnes de Marca, le Mister a dit tout le bien qu’il pense de son boss. «Le Real Madrid a gagné et continue de gagner beaucoup dans son histoire car il n’aime ni perdre, ni faire match nul. Il y a des clubs qui acceptent la défaite d’une manière différente du Real Madrid. Cela augmente les exigences et la responsabilité des personnes qui travaillent dans ce club. J’ai travaillé dans de nombreux clubs de haut niveau et le Real Madrid est le plus grand du monde en termes d’histoire, d’organisation et d’exigence… Vous réalisez que le plus important ici est de réussir sur le plan sportif. Le travail du président est spectaculaire, le club gagne grâce au travail qu’il a réussi à faire.»

Il a ajouté : «le Real Madrid est une famille, nous passons beaucoup de temps ici et l’ambiance vous aide à faire ressortir le meilleur de vous-même. Sur le plan personnel, je préfère travailler en famille. Chaque jour que vous venez ici, vous le remarquez.» Enfin, l’ancien coach du PSG et de l’AC Milan a évoqué son rôle d’entraîneur. «La passion est un carburant et si on a la chance de faire les choses avec passion, cela permet de faire son métier avec discipline, sacrifice, engagement… Pour moi, le football n’est pas un métier. S’il y a de la passion derrière tout le travail, cela vous coûte moins cher de le faire. J’ai la chance de faire un travail que je ne considère pas comme un travail parce que j’aime ça. Je l’ai commencé étant enfant par passion et cela reste une passion.»