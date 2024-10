OL : le communiqué incendiaire des Bad Gones après les violences au stade

L’Olympique Lyonnais est sur une belle lancée. En effet, les hommes de Pierre Sage restent sur une série de quatre victoires consécutives, puisqu’ils se sont imposés face à l’Olympiakos, Toulouse, les Glasgow Rangers et le FC Nantes. Des Canaris qu’ils ont donc battus 2 à 0 devant le public du Groupama Stadium. Un stade qui a été malheureusement le théâtre d’affrontements entre divers groupes de supporters. Rapidement, la presse locale a expliqué qu’un homme avait été victime d’un coup de couteau à la cuisse en sortant de l’enceinte sportive et qu’un supporter avait notamment été interpellé à la suite de cette rixe. Dans la foulée, l’OL, par la voix de son Directeur Général, Laurent Prud’homme, était sorti du silence.

La suite après cette publicité

Des incidents après OL-Nantes

«Les violences, quelles qu’elles soient, n’ont pas leur place à l’OL. Nous condamnons très fermement les affrontements et agressions qui ont eu lieu dans le stade cet après-midi. Ces événements sont indignes de notre blason. L’Olympique Lyonnais doit rester uni et indivisible.» Pointé du doigt, le jeune groupe de supporters, Six Neuf Pirates, qui avait été placé ailleurs dans le stade en raison de tension avec d’autres groupes de fans, avait réagi par le biais d’un communiqué de presse. «Comme vous le savez, hier, suite à la rencontre contre Nantes, de graves incidents ont eu lieu. De nombreuses informations circulent, parfois fausses, nous tenons donc à retracer ce qui se déroule depuis quelques mois. Nous subissons des menaces depuis la création du groupe, le club est au courant et nous avions même évoqué l’idée d’organiser une table ronde afin de rencontrer et apaiser les tensions avec les deux autres groupes historiques, proposition rejetée par leurs dirigeants.»

À lire

JT Foot Mercato : la polémique Mbappé continue de faire parler

Le groupe de fans a ajouté : «contrairement à certaines rumeurs (groupe Antifa, anti France…), nous sommes totalement apolitiques, cosmopolites, ouverts à toutes et tous, non violents, ce sont les seules valeurs que nous défendons. Alors qu’au stade tout se passait bien depuis le début de la saison, après le match contre l’Olympiakos, un guet-apens avait déjà été organisé aux abords du stade, après que des « supporters » présents au stade nous ont déjà attendus en bas des marches, porte X (et ce n’est qu’une partie de ce qui a eu lieu pendant la soirée). L’attaque finale s’est déroulée au niveau d’OL Vallée, c’est pourquoi nous n’avons pas souhaité le communiquer publiquement. Cette attaque avait déjà fait des blessés de notre côté et a nécessité l’intervention de la sécurité du club ainsi que des forces de l’ordre. Hier à nouveau, au moins 150 supporters attendaient en bas des marches, porte X, clairement là dans le but d’attaquer le groupe. Parmi les nombreuses personnes présentes dans les escaliers, le groupe mais aussi des familles qui n’avaient rien à voir avec nous, des femmes, des enfants…»

La suite après cette publicité

La réponse des Bad Gones

Le groupe de supporters a indiqué qu’il pensait être en sécurité mais que ce n’était pas le cas, puisque de graves dysfonctionnements ont eu lieu. Ce mardi, c’était au tour des Bad Gones de réagir. «Nous aimerions ne pas avoir à nous exprimer encore moins après la victoire de notre équipe aimée. Mais trop c’est trop! (…) Ce qui s’est passé en marge de la rencontre de Nantes est plus que regrettable. Néanmoins, les faits évoqués sont galvaudés et certains même mensongers. Ce regroupement d’individus joue la carte de la victimisation, souhaitant se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas. Un groupe apolitique qui ne serait que paix et amour? Mais alors comment expliquent-ils les armes retrouvées par la police autour d’eux? »

Les supporters poursuivent : «comment expliquent-ils le fait que la seule personne arrêtée pour port d’arme fasse partie de leur attroupement? Comment expliquent-ils leurs appels à venir «chasser les fachos du stade» sur plusieurs messages privés (…) sur divers réseaux sociaux? (…) Notre seul engagement politique se résume à l’Olympique Lyonnais. Si notre amour de notre ville et de notre pays vous gêne: on vous emmerde! Nous sommes fiers de nos couleurs et de notre drapeau. De plus, nous ne laisserons plus personne nous bafouer, inventer des histoires ou nous salir, nous inventer une volonté politique dans le but de vouloir nous mettre dehors car nous dérangeons par nos valeurs éloignées des vôtres (…) Nous sommes également étonnés de la vitesse de la communication de certains députés LFI et assimilés peu de temps après ces incidents. Étonnés mais pas surpris, certains pouvant penser que le communiqué était probablement déjà prêt avant le match… Le manque de recul de ces députés de la Nation, prompt à juger sans informations fiables ni preuves, nous interroge sur leur promiscuité avec ces individus.» Le message est passé…